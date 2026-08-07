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Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071

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Zions Bancorporation-Anlage im Blick 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zions Bancorporation-Aktien gewesen.

Zions Bancorporation
56.98 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

Am 07.08.2016 wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34.614 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’443.06 USD wert. Damit wäre die Investition 144.31 Prozent mehr wert.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 10.50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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