NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 09.09.2021 wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 577.47 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1.732 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 610.49 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Anteils am 08.09.2026 auf 352.54 USD belief. Damit wäre die Investition 38.95 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 17.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch