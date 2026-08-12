NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zebra Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 568.40 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 383.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67.39 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32.61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 17.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch