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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zebra Technologies-Papier bei 228.92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.437 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (314.97 USD), wäre das Investment nun 137.59 USD wert. Mit einer Performance von +37.59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich jüngst auf 15.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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