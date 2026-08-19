NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren verdient

Am 19.08.2016 wurde die Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 68.89 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.516 Zebra Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Zebra Technologies-Papiere wären am 18.08.2026 5’318.91 USD wert, da der Schlussstand 366.42 USD betrug. Mit einer Performance von +431.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 17.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch