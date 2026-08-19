Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 19.08.2016 wurde die Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 68.89 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.516 Zebra Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Zebra Technologies-Papiere wären am 18.08.2026 5’318.91 USD wert, da der Schlussstand 366.42 USD betrug. Mit einer Performance von +431.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 17.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Leichte Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.