NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Zebra Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 275.95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.362 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 343.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124.55 USD wert. Damit wäre die Investition um 24.55 Prozent gestiegen.

Zebra Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch