NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 306.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 3.266 Zebra Technologies-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’254.30 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 20.10.2026 auf 384.08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25.43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies bezifferte sich zuletzt auf 17.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch