Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zebra Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 230.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 43.309 Zebra Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 13’521.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 312.21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35.21 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies bezifferte sich zuletzt auf 15.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch