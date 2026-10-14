NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Am 14.10.2016 wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 65.01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.538 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 594.63 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Anteils am 13.10.2026 auf 386.57 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 494.63 Prozent gleich.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 18.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch