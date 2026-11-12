NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel wäre eine Investition in Wynn Resorts von vor 3 Jahren heute wert

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Wynn Resorts-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85.49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.170 Wynn Resorts-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.87 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 11.11.2026 auf 85.38 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0.13 Prozent gleich.

Wynn Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch