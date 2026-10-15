Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Wynn Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Wynn Resorts-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 90.28 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 110.767 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (73.73 USD), wäre die Investition nun 8’166.81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18.33 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 7.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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