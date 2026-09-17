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Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071

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Lohnender Wynn Resorts-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Wynn Resorts
69.89 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Wynn Resorts-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 97.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.305 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers auf 84.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 867.94 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13.21 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Wynn Resorts betrug jüngst 8.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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