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Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071

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Lukrativer Wynn Resorts-Einstieg? 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Wynn Resorts eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Wynn Resorts
72.26 CHF -0.59%
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Am 10.09.2025 wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 122.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.814 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73.42 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 09.09.2026 auf 90.23 USD belief. Mit einer Performance von -26.58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Wynn Resorts war somit zuletzt am Markt 9.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’168.48 8.85 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’740.10 10.09.2026 17:30:44
Long 13’164.35 19.04 SYBDXU
Long 12’867.49 13.53 BSUR4U
Long 12’339.95 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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