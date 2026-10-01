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Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071

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Lohnende Wynn Resorts-Investition? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Wynn Resorts-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Wynn Resorts
63.34 CHF -3.86%
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Heute vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 97.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.026 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 79.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18.47 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Wynn Resorts bezifferte sich zuletzt auf 8.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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