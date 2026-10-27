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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der WSFS Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33.96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.945 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 79.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 234.31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 134.31 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 4.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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