NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte eine World Acceptance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 215.99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46.298 World Acceptance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 7’669.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165.66 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23.30 Prozent.

Am Markt war World Acceptance jüngst 744.96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch