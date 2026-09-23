World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 175.41 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 57.009 World Acceptance-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen World Acceptance-Anteile wären am 22.09.2026 9’862.04 USD wert, da der Schlussstand 172.99 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 1.38 Prozent.
World Acceptance war somit zuletzt am Markt 795.66 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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