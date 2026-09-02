NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen World Acceptance-Anteile letztlich bei 138.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72.213 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 180.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’020.65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30.21 Prozent gesteigert.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 859.07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch