World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen World Acceptance-Anteile letztlich bei 138.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72.213 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 180.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’020.65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30.21 Prozent gesteigert.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 859.07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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