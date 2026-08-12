World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen World Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 12.08.2021 wurde die World Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das World Acceptance-Papier an diesem Tag bei 181.58 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55.072 World Acceptance-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 187.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’305.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.06 Prozent.
World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 872.48 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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