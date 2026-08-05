World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden World Acceptance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152.77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.546 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 1’267.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 26.75 Prozent gleich.
Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 876.70 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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