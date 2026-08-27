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Woodward Aktie 987099 / US9807451037

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Lohnende Woodward-Anlage? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie gebracht.

Woodward
277.13 CHF -0.14%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Woodward-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Woodward-Papier an diesem Tag bei 249.64 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40.058 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’856.35 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 26.08.2026 auf 345.91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38.56 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Woodward zuletzt 20.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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