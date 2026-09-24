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Woodward-Investition im Blick 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Woodward-Einstiegs gewesen.

Woodward
268.11 CHF -0.41%
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Das Woodward-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Woodward-Anteile betrug an diesem Tag 237.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Woodward-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.421 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 137.34 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 23.09.2026 auf 326.23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37.34 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Woodward betrug jüngst 19.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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