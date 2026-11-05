NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Woodward-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 120.52 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.830 Woodward-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 270.80 USD, da sich der Wert eines Woodward-Papiers am 04.11.2026 auf 326.37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170.80 Prozent angezogen.

Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch