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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Woodward-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 132.99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.752 Woodward-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 258.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 344.19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 158.81 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 19.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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