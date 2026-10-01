NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Woodward-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Woodward-Anteile 124.26 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 8.048 Woodward-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (328.59 USD), wäre die Investition nun 2’644.37 USD wert. Das entspricht einem Plus von 164.44 Prozent.

Zuletzt verbuchte Woodward einen Börsenwert von 19.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch