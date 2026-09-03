NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Woodward-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Woodward-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129.85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.770 Woodward-Anteilen. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 02.09.2026 258.39 USD wert, da der Schlussstand 335.52 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158.39 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Woodward belief sich jüngst auf 19.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch