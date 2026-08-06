Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Woodward-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Woodward-Anteile 125.81 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 79.485 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Aktien wären am 05.08.2026 29’670.14 USD wert, da der Schlussstand 373.28 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 196.70 Prozent zugenommen.
Woodward wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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