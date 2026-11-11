NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 61.47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16.268 Wintrust Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (154.56 USD), wäre das Investment nun 2’514.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 151.44 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch