NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Wintrust Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 129.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.727 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 146.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’130.36 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.04 Prozent angewachsen.

Am Markt war Wintrust Financial jüngst 9.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch