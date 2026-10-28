NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 72.91 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 137.155 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 150.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’681.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106.82 Prozent.

Alle Wintrust Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch