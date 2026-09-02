NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.257 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 186.95 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 01.09.2026 auf 148.74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86.95 Prozent angezogen.

Wintrust Financial wurde am Markt mit 10.17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch