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|Lukrativer Wintrust Financial-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wintrust Financial-Investment gewesen.
Wintrust Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie betrug an diesem Tag 125.21 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 79.866 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 150.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’013.42 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.13 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Wintrust Financial belief sich zuletzt auf 10.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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