Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Wintrust Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.10.2021 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82.98 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 120.511 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 144.94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’466.86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 74.67 Prozent.
Wintrust Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.76 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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