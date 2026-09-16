Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Wintrust Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54.83 USD. Bei einem Wintrust Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 182.382 Wintrust Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 27’625.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151.47 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 176.25 Prozent.
Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 10.24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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