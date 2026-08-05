NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Westamerica Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 47.87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.089 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 60.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26.22 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Westamerica Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch