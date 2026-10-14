Westamerica Bancorp Aktie 985057 / US9570901036
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Westamerica Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.90 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.215 Westamerica Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1’067.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.79 Prozent.
Westamerica Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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