NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Westamerica Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54.63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.830 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110.01 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 15.09.2026 auf 60.10 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 10.01 Prozent gleich.

Westamerica Bancorp wurde am Markt mit 1.38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch