NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Westamerica Bancorp-Anteile an diesem Tag 49.79 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20.084 Westamerica Bancorp-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’168.31 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 01.09.2026 auf 58.17 USD belief. Mit einer Performance von +16.83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch