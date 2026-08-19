NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Westamerica Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Westamerica Bancorp-Aktie an diesem Tag 55.75 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 179.372 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 59.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’617.04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6.17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch