Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Werner Enterprises-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.95 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 256.739 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 34.05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’741.98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12.58 Prozent eingebüsst.
Alle Werner Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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