NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren verloren

Das Werner Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Werner Enterprises-Anteile betrug an diesem Tag 46.18 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21.654 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 28.61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 619.53 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 38.05 Prozent.

Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 1.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch