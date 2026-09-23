NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Werner Enterprises-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.67 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37.495 Werner Enterprises-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’304.46 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 22.09.2026 auf 34.79 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.45 Prozent angezogen.

Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch