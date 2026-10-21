NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 346.861 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’336.46 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 20.10.2026 auf 29.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Werner Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 1.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch