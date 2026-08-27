NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet

Am 27.08.2021 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die WD-40-Aktie an diesem Tag 233.01 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in WD-40-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.429 WD-40-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 216.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92.95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7.05 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch