NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit WD-40-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 192.41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die WD-40-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.520 WD-40-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.72 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 07.10.2026 auf 201.50 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 4.72 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte WD-40 einen Börsenwert von 2.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch