NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 05.11.2025 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der WD-40-Aktie betrug an diesem Tag 198.02 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.050 WD-40-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’176.68 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 04.11.2026 auf 233.00 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’176.68 USD, was einer positiven Performance von 17.67 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von WD-40 belief sich zuletzt auf 2.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch