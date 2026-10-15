WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|WD-40-Anlage
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 201.10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.973 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’015.42 USD wert. Damit wäre die Investition um 1.54 Prozent gestiegen.
WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!