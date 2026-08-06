Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’339 2.3%  Bitcoin 52’477 0.5%  Dollar 0.8080 -0.6%  Öl 82.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan

WD-40 Aktie 984722 / US9292361071

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler WD-40-Einstieg? 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WD-40-Aktien gewesen.

WD-40
189.72 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

Am 06.08.2016 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das WD-40-Papier letztlich bei 115.08 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.869 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 204.03 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 05.08.2026 auf 234.80 USD belief. Damit wäre die Investition um 104.03 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 3.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WD-40 Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten