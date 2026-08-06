WD-40 Aktie 984722 / US9292361071
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WD-40-Aktien gewesen.
Am 06.08.2016 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das WD-40-Papier letztlich bei 115.08 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.869 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 204.03 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 05.08.2026 auf 234.80 USD belief. Damit wäre die Investition um 104.03 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 3.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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