NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Washington Federal-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35.21 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28.401 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 849.76 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 06.10.2026 auf 29.92 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15.02 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch