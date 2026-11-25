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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Washington Federal-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26.91 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 371.609 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 27.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’111.48 USD wert. Mit einer Performance von +1.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Washington Federal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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